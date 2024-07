JO-2024: L'heure des premières médailles

Ferenc ISZA

Au lendemain de la cérémonie d'ouverture sous une pluie battante et sans précédent, les premières médailles sont distribuées samedi aux JO-2024 de Paris, où l'Américaine Katie Ledecky entame sa quête pour devenir la femme la plus titrée de l'histoire des Jeux.

. Quelle reine pour le 400 m ?

Katie Ledecky, déjà lauréate de dix médailles olympiques, dont sept en or, peut devenir dans la semaine la femme la plus titrée de l'histoire aux JO. Ultra-favorite sur 1.500 m (mardi) et 800 m (vendredi), la nageuse américaine, âgée de 27 ans, est confrontée à une sérieuse concurrence sur 400 m ce samedi, avec l'Australienne Ariarne Titmus, 23 ans, et la Canadienne Summer McIntosh, pas encore 18 ans.