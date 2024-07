JO-2024: Rêve d'or envolé pour Agbégnénou, les épéistes assurées d'une médaille

Emue après son succès dans la "petite finale", la judoka également six fois championne du monde a pris le temps de saluer ses proches et le public, sa petite fille dans les bras. Elle avait toutefois encore du mal à digérer sa défaite en demi-finale.

"C'est dur à avaler parce que, pour moi, j'étais au dessus", a-t-elle dit au micro de France 2, regrettant de ne pas avoir été "assez maline" et d'avoir voulu trop attaquer.

"Je pense que je m'en voudrai longtemps", a ajouté Agbégnénou, toutefois prête à relever un nouveau défi lors de l'épreuve par équipe mixte samedi.

. Les épéistes en or ou en argent

Pour l'escrime française, le tarif minimum depuis le début des JO, c'est au moins une médaille par jour. Après l'argent conquis par Auriane Mallo-Breton et Yannick Borel à l'épée samedi et dimanche, la soirée historique des sabreuses Manon Apithy-Brunet (or) et Sara Balzer (argent) lundi, les épéistes françaises visent l'or par équipes face à l'Italie dans la soirée (20h30)