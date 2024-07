JO: Cassandre Beaugrand en or en triathlon, en attendant Léon Marchand

Dans la même soirée, l'Américaine Katie Ledecky peut devenir la deuxième femme la plus titrée de l'histoire des JO en cas de succès sur 1.500 m alors que le Roumain David Popovici et l'Australienne Mollie O'Callaghan, déjà titrés sur 200 m libre, sont en lice pour un rarissime doublé avec le 100 m.

Léon Marchand a rendez-vous avec son destin olympique entre 20h37 et 22h31... Cent-quatorze minutes pour conquérir deux médailles d'or sur 200 m papillon puis 200 m brasse. Pour réussir son pari fou, il devra notamment devancer le Hongrois Kristof Milak, recordman du monde de la distance en papillon. Au passage, Marchand bouclera un marathon de six courses en deux jours. Un enchaînement qu'il avait testé avec succès lors des Championnats de France en juin.

Les dernières analyses d'eau ayant été jugées "conformes" selon les organisateurs aux premières heures de la matinée, Cassandre Beaugrand en a profité pour décrocher la première médaille d'or du triathlon français. Sur cette épreuve qui mêle 1.500 m de natation en eau libre, 40 km de vélo et 10 km de course, elle a fait la différence dans la dernière partie de la course à pied.

Les hommes, dont l'épreuve avait été reportée mardi en raison de l'état sanitaire du fleuve, doivent s'élancer du même endroit à 10h45.

. "Si on ne gagne pas..."

Balayés par le Danemark (37-29) puis la Norvège (27-22), les Bleus du handball, champions olympiques en titre, se retrouvent dans une posture très inconfortable. Ils sont dans la quasi-obligation de battre l'Egypte pour espérer accéder aux quarts de finale. "Si on ne gagne pas, on est mal barrés", a résumé le sélectionneur Guillaume Gille, dont l'équipe devra retrouver une partie de son jeu offensif pour battre les Egyptiens, toujours très accrocheurs.