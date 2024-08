JO: La France, terre de ballons

Entre deux équipes pratiquant un jeu offensif, la finale face à l'Espagne (18h00 au Parc des Princes) promet d'offrir un joli spectacle, avec la Roja a priori un ton au-dessus.

"Quelle que soit l'adversité, on garde les mêmes principes", a détaillé le milieu de terrain Joris Chotard. "Presser, aller vers l'avant, et on prend du plaisir à faire ça. Parfois, c'est plus difficile à mettre en place, mais on garde toujours cet objectif."

Les Français n'ont été champions olympiques qu'à Los Angeles en 1984; le seul titre espagnol a été remporté à Barcelone en 1992.