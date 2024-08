JO: le "ping" en bronze, le foot en argent, les basketteuses en finale

En attendant les quatre dernières finales à venir des équipes de sport collectif samedi et dimanche, la France rétrograde au 6e rang de la hiérarchie avec 56 médailles, dont 14 en or.

Après le bronze du "ping" par équipes, les footballeurs, battus (5-3 par l'Espagne, ont dû se contenter de l'argent: la France attend toujours un 15e titre, qui lui permettrait d'égaler son record de médailles d'or en une édition des Jeux, et son premier podium en athlétisme.

. L'argent au bout d'un match fou

Luis ROBAYO

Les joueurs de Thierry Henry ont arraché le droit de jouer une prolongation grâce à un penalty de Jean-Philippe Mateta à la dernière minute d'un match à rebondissements. Ils ont mené rapidement 1-0 grâce à Enzo Millot (11) avant d'encaisser trois buts en dix minutes (18, 25, 28) puis d'entamer un retour tardif sur un but de Maghnes Akliouche (79). Mais c'est l'Espagnol Sergio Camello qui a eu le dernier mot lors des 30 minutes supplémentaires. L'Espagne réussit le doublé Euro-JO, comme la France en 1984.

. Les Français à la table des grands

Vingt-quatre ans que le ping-pong français attendait de monter sur un podium olympique ! Les frères Lebrun et Simon Gauzy, vainqueurs des Japonais (3-2) pour le bronze par équipes, succèdent à Jean-Philippe Gatien et Patrick Chilla, 3e aussi aux Jeux de Sydney, en double. Le surdoué Félix, 17 ans, déjà sur le podium en simple, a porté l'équipe sur ses épaules en gagnant ses deux matches: d'abord contre le N.1 japonais - après avoir sauvé trois balles de match - puis dans l'ultime duel pour la gagne. Avec deux médailles, la France a rempli son contrat et s'est trouvée une star pour l'avenir.

. L'athlétisme toujours sans médaille

Martin BERNETTI

On pensait que les relais 4x100 pouvaient éviter à l'athlétisme français le zéro médaille tant redouté, mais les femmes comme les hommes ont échoué aux 4e et 6e places, assez loin du podium. Les Américaines ont gagné chez les femmes avec leur quatuor de rêve Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas et Sha'carri Richardson, mais ce sont les Canadiens qui ont pris l'or avec Andre De Grasse en profitant d'une erreur de transmission du bâton des États-Unis, qui couraient sans Noah Lyles, malade du Covid.