JO: Seine d'or et de bronze pour les triathlètes, en attendant Léon Marchand

La France a empoché deux nouvelles médailles mercredi grâce au titre olympique de Cassandre Beaugrand et au bronze de Léo Bergère en triathlon, dont les épreuves ont pu avoir lieu après des analyses "conformes" de la Seine.

. La moisson du triathlon

Jeff PACHOUD

C'était le feuilleton de cette première semaine parisienne: la Seine allait-elle pouvoir accueillir la partie natation des triathlons, après le report de l'épreuve masculine mardi?

Les dernières analyses d'eau ayant été jugées "conformes" selon les organisateurs, Cassandre Beaugrand en a profité pour décrocher la première médaille d'or du triathlon français.

Sur cette épreuve qui mêle 1.500 m de natation en eau libre, 40 km de vélo et 10 km de course, elle a fait la différence dans la dernière partie de la course à pied.