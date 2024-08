Kamala Harris et Tim Walz donnent leur première interview commune

Sous pression depuis son entrée en campagne pour accorder une interview en bonne et due forme, la vice-présidente américaine Kamala Harris répondra jeudi aux questions de CNN, un grand oral très attendu à dix semaines de la présidentielle. La démocrate de 59 ans sera accompagnée de son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

La candidate démocrate, qui affrontera le républicain Donald Trump le 5 novembre, a eu quelques échanges à la volée avec les journalistes depuis qu'elle a pris le relais du président Joe Biden. Mais elle ne s'était pas prêtée à un entretien plus poussé et plus formel.

L'interview aura lieu dans l'État de Géorgie, où elle est en campagne, et sera menée par la journaliste de CNN Dana Bash.

Cette dernière avait co-animé en juin le débat entre Donald Trump et Joe Biden, marqué par une prestation catastrophique du démocrate de 81 ans.