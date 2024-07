"KSM", le cerveau des attentats du 11-Septembre qui échappera à la peine capitale

Khalid Cheikh Mohammed, dit "KSM" (S pour Sheikh en anglais), s'est vanté auprès d'enquêteurs d'avoir imaginé et organisé les attentats les plus meurtriers de l'Histoire. Il croupit depuis 18 ans dans une cellule de la prison ultrasécurisée de Guantanamo.

Derrière les 3.000 victimes des attentats du 11-Septembre plane une ombre dont l'Amérique peine à se défaire: celle de Khalid Cheikh Mohammed, cerveau autoproclamé de ces attaques qui, plus de vingt ans après, évite un procès où il encourrait la peine de mort, en échange d'une sentence de réclusion criminelle à perpétuité.

Il reste, après Oussama Ben Laden, la figure la plus honnie liée aux attentats du 11 septembre 2001.

Il n'a jamais été jugé car la procédure qui devait l'amener à un procès s'est enlisée à cause des tortures qu'il a subies dans les prisons secrètes de la CIA, qui auraient pu entacher les preuves à son encontre.

La plupart des gens connaissent cet homme de 59 ans grâce à la photo prise de lui le soir de sa capture en 2003, les cheveux ébouriffés et la moustache touffue, vêtu d'un pyjama blanc.

Diplômé d'une université américaine, il travaillait pour le gouvernement du Qatar au début des années 1990 lorsqu'il a commencé à planifier des attaques avec son neveu Ramzi Yousef, qui a fait exploser une bombe dans le World Trade Center à New York en 1993.

S'il ne s'est pas, au départ, enrôlé dans Al-Qaïda, le rapport officiel sur le 11-Septembre l'a qualifié d'"entrepreneur terroriste", qui avait des motivations et des idées d'attentats mais pas les fonds et l'organisation nécessaires pour les mener à bien.

"Très instruit et tout aussi à l'aise dans un bureau de fonctionnaire que dans une planque pour terroristes, KSM s'est servi de son imagination, de ses compétences techniques et relationnelles pour concevoir et organiser un éventail extraordinaire de projets terroristes", détaille le rapport.

- Torture -

Handout

Capturé à Rawalpindi, au Pakistan, en mars 2003, KSM est emmené par la CIA dans des prisons secrètes en Pologne pour y être interrogé. Il a notamment été soumis 183 fois au "waterboarding" (noyades simulées) en quatre semaines.

C'est le détenu qui a concentré l'attention de toute l'agence de renseignement et qui, par conséquent, a été le plus torturé: coups, technique du mur, privation de sommeil, séances de réhydratation rectale, positions douloureuses.

Selon le rapport du Sénat, un nombre important d'informations recueillies lors de ces séances se sont avérées fausses.

Mais après son transfert à Guantanamo en septembre 2006, il a fièrement confessé devant le tribunal militaire: "J'étais responsable de l'opération du 11-Septembre, de A à Z."

Il a aussi dit avoir été à la manoeuvre de trente autres opérations dont des attentats liés à Al-Qaïda à Bali et au Kenya ainsi que du meurtre du journaliste américain Daniel Pearl.