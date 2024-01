La baisse des prix de l'énergie a refroidi les achats de nouveaux générateurs de chaleur

Après une hausse vertigineuse, les prix de l'énergie ont entamé leur baisse l'an dernier. Ce facteur, couplé aux taux d'intérêt élevés et au recul des transactions immobilières et demandes de construction, a découragé les propriétaires d'investir dans de nouveaux générateurs de chaleur, plus verts, selon l'Association pour les techniques thermiques en Belgique (ATTB). Les ventes de générateurs de chaleur ont chuté de 23% en 2023, ressort-il de son rapport annuel publié vendredi.