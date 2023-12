La Belgique débloque 2 millions pour la sécurité nucléaire en Ukraine

Les troupes russes occupant l'Ukraine attaquent régulièrement depuis ou à proximité des centrales nucléaires. C'est le cas à Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. L'AIEA a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à cette situation dans ce pays. La centrale nucléaire a été privée d'électricité et de refroidissement à plusieurs reprises ces derniers mois.

L'Agence internationale de l'énergie atomique est présente en permanence dans les cinq plus grandes centrales nucléaires d'Ukraine et fournit également des équipements de protection et une expertise technique. La Belgique y contribuera à hauteur de 2 millions d'euros.