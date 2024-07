La Belgique manque la qualification pour les quarts de finale chez les dames

Dans leur match d'ouverture, les Belges ont été effacées par le Portugal (3-0) lundi. La deuxième rencontre a souri à la Belgique contre la Pologne (3-0) mardi. Mercredi, les joueuses noir-jaune rouge n'ont pu créer l'exploit face aux têtes de série françaises, vice-championnes d'Europe sortantes (2-1).

Troisième du groupe B avec 4 points derrière la France (6 points) et le Portugal (5 points), la Belgique ne devance que la Pologne (3 points) et jouera pour la 9e place à partir de jeudi. Le premier match du nouveau tableau se déroulera contre la Hongrie, qui a terminé 4e du groupe C derrière l'Italie, l'Allemagne et la Finlande.