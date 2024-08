La circulation des trains interrompue trois semaines entre Trooz et Pepinster dès lundi

La circulation des trains sera totalement interrompue à partir de ce lundi 5 août et jusqu'au 26 août entre Trooz et Pepinster, en province de Liège. Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, réalisera divers travaux indispensables au maintien de la sécurité et de la fiabilité du réseau entre ces deux gares, sur la ligne 37 reliant Liège à Verviers.