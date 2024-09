La circulation des trains toujours perturbée entre Bruges et Aalter

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé lundi matin entre Bruges et Alter, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. La circulation des trains a pu reprendre normalement entre Bruges et Gand-Saint-Pierre, mais des perturbations subsistent dans la direction opposée, obligeant les trains à emprunter des déviations. Entre Aalter et Bruges, les passagers peuvent utiliser le service de bus de De Lijn.