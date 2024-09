La circulation ferroviaire entre Gand et Bruxelles perturbée par un vol de câbles

La circulation des trains est perturbée jeudi matin entre Gand-Saint-Pierre et Bruxelles-Midi en raison d'un vol de câbles, a confirmé le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Tous les trains P sont annulés et d'autres trains sont déviés, ce qui entraîne un allongement du temps de trajet.

Le vol a eu lieu durant la nuit aux alentours de 03h00 sur le territoire d'Erpe-Mere (Flandre orientale). Les câbles qui ont été volés permettaient d'alimenter les signaux. Tout est mis en ordre pour réparer les dégâts dans les plus brefs délais. Les équipes d'Infrabel sont entre-temps arrivées sur place et les travaux de réparation devraient être terminés à 8 heures du matin.

Les trains P ont été supprimés et les autres trains suivent une déviation via Alost et Denderleeuw. Il en résulte un temps de trajet supplémentaire d'environ 20 minutes.