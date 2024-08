La mousson a fait des centaines de morts depuis juin en Inde et au Népal

Le service météorologique indien a mis en garde cette semaine contre des "pluies violentes" dans l'essentiel des Etats du sud et du nord-est.

Des pluies torrentielles ont tué depuis juin des centaines de personnes en Inde et au Népal voisin, où des inondations et des glissements de terrain en cette saison de la mousson provoquent des dégâts généralisés, révèlent des données officielles mardi.

Et en juillet, plus de 200 personnes sont mortes dans l'Etat méridional du Kerala lorsque des glissements de terrain ont frappé des villages et des plantations de thé.

En mai et en juin, le pays avait déjà été aux prises avec une vague de chaleur. Jusqu'à 49,2°C avaient été mesurés dans la capitale Delhi.

Les catastrophes naturelles liées à la météo sont courantes durant cette saison s'étendant de juin à septembre mais le changement climatique accroît leur fréquence et leur gravité, selon des experts.