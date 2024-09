La résistance aux antibiotiques pourrait causer plus de 39 millions de morts d'ici 2050

Plus de 39 millions de personnes dans le monde pourraient mourir directement d'infections résistantes aux antibiotiques ces 25 prochaines années, selon une étude de modélisation publiée mardi dans The Lancet, qui juge encore possible d'éviter ce scénario noir.

De 1990 à 2021, plus d'un million de personnes par an dans le monde ont succombé directement par antibiorésistance, selon ses auteurs. Ces derniers se sont penchés sur 22 agents pathogènes, 84 combinaisons entre pathogènes et traitements, 11 syndromes infectieux chez des personnes, de tous âges, de 204 pays et territoires, via les données de plus de 520 millions de personnes.

Au cours des prochaines décennies, les décès dûs à la résistance aux antibiotiques vont encore s'accroître. Le nombre de victimes directes pourrait atteindre 1,91 million par an dans le monde d'ici 2050, un bond de plus de 67% comparé à 2021, selon les modélisations faites par les chercheurs.

D'ici la moitié de ce siècle, l'antibiorésistance jouerait plus largement un rôle dans 8,22 millions de décès chaque année, soit une hausse de 74,5% comparé à 2021.