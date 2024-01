La secousse n'a pas engendré de problème à la centrale nucléaire de Shika

Selon l'entreprise Hokuriku Electric Power Co., citée par l'agence de presse Kyodo, ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a engendré une secousse estimée à 5 sur l'échelle sismisque japonaise, qui compte 7 niveaux, sous le réacteur numéro 1 de la centrale, dans la préfecture d'Ishikawa. La centrale qui dispose de deux unités n'était pas en opération à ce moment-là.

L'entreprise a annoncé avoir découvert des bosses et coups à quatre endroits sur le site de la centrale, et que l'alimentation électrique n'était toujours pas rétablie. Mais les substances nucléaires ont été refroidies normalement et les substances radioactives stockées de manière sûre.