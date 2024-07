La SNCB renforce son offre de trains vers la côte en vue d'une semaine ensoleillée

En raison de la météo ensoleillée prévue cette semaine, la SNCB déploiera dès mardi et jusqu'à vendredi des trains supplémentaires vers les gares d'Ostende et de Blankenberge, a annoncé lundi la compagnie ferroviaire belge.

"Nous nous attentons à une augmentation du nombre de voyageurs sur nos lignes en direction de la côte", a expliqué la SNCB. Quotidiennement pendant quatre jours, huit trains supplémentaires circuleront en direction de Blankenberge et d'Ostende : quatre à l'aller et quatre au retour.

"Il est possible que les voyageurs doivent attendre un certain temps en gare avant de pouvoir monter à bord d'un train disposant de suffisamment de places assises. Dans la mesure du possible, nous invitons chacun à éviter les plages horaires les plus encombrées en direction et au départ de la côte", a conclu la compagnie ferroviaire.