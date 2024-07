L'armée israélienne dit avoir retrouvé les corps de cinq otages retenus à Gaza

L'armée a déclaré dans un communiqué que les corps de l'otage Maya Goren et des soldats Ravid Aryeh Katz, Oren Goldin, Tomer Ahimas et Kiril Brodski avaient été ramenés en Israël. Deux kibboutz dont étaient originaires Oren Goldin et Maya Goren avaient auparavant annoncé que leurs corps avaient été ramenés par l'armée.

L'attaque du Hamas du 7 octobre a coûté la vie à plus de 1.000 personnes et le mouvement islamiste a pris 250 personnes en otage. Selon l'armée israélienne, 114 d'entre eux sont toujours détenus à Gaza, dont 42 sont morts.