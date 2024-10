L'autopsie du corps de Lina a été réalisée, obsèques vendredi

L'autopsie du corps de Lina, l'adolescente disparue fin 2023 dans le Bas-Rhin en France, a été réalisée et les enquêteurs attendent d'en connaître les résultats, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Près de 13 mois après la disparition de la jeune fille âgée de 15 ans, son corps a été retrouvé mercredi dans un cours d'eau à Sermoise-sur-Loire (Nièvre), dans une zone boisée et isolée, à plus de 400 kilomètres du lieu où elle s'était volatilisée, le 23 septembre 2023.

Des analyses génétiques effectuées en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien du corps de Lina.

Une autopsie, réalisée par l'IRCGN, devait permettre de déterminer les causes de la mort et si Lina avait ou non été victime d'atteintes sexuelles.

Parallèlement, les DNA rapportent que le corps a été rendu à sa famille et que les obsèques de l'adolescente auront lieu vendredi à 14H00 en l'église de Plaine, le village où elle habitait. Lina sera inhumée dans le cimetière de la commune, "dans la plus stricte intimité des familles", selon le quotidien régional.