Le collectif Students for Palestine maintient la pression sur l'UCLouvain

À l'appel du collectif Students for Palestine, une centaine de personnes ont manifesté jeudi dans les rues de Louvain-la-Neuve, pour fustiger l'action d'Israël à Gaza et désormais au Liban, et appeler une nouvelle fois l'UCLouvain à un boycott académique des projets de recherche impliquant des universités israéliennes. Les participants ont marché de la Grand-Place à la place de l'Université, scandant des slogans contre Israël et contre l'UCLouvain qualifiée de "complice"'.