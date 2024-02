Le cours du gaz naturel continue à baisser

Les prix du gaz sont mis sous pression par des stocks élevés en Europe et l'offre importante de GNL, le gaz naturel liquéfié transporté par bateaux. L'hiver, jusqu'ici assez doux, ne favorise pas non plus une forte consommation, tout comme la faiblesse relative de la conjoncture économique. Les énergies renouvelables, en parallèle, poursuivent leur essor.

Au niveau de l'Union européenne, les stocks de gaz sont encore remplis à 66% alors que la fin de l'hiver se profile.