Le festival Esperanzah! a attiré un peu plus de 27.000 personnes à Floreffe

"Nous avons eu un bon vendredi, un samedi un peu plus compliqué et un très bon dimanche", a expliqué Arnaud de Bry, coordinateur du festival. "La météo nous a bien aidés mais nous sommes surtout heureux de voir que notre nouvelle approche a séduit. Nous espérions atteindre 30.000 entrées mais 27.000 - dont 3.000 pass trois jours - c'est déjà très bien. Nous allons certainement perdre un peu d'argent avec cette édition mais les bases sont solides pour les prochaines qui arrivent."

Cette année était synonyme de renouveau pour le festival, qui avait subi des pertes en 2023 en raison d'une météo capricieuse. Après avoir créé une coopérative pour garantir sa santé financière, l'organisation avait décidé de revoir complètement sa formule. C'est donc avec moins de grands noms mais avec plus de scènes et une plus grande diversité que le festival était de retour à Floreffe.

Les têtes d'affiche du festival étaient Xavier Rudd, Yamê ou encore Amadou&Mariam. MC Solaar et Zaho de Sagazan se produiront également dimanche soir. Outre la musique, l'événement a aussi fait la part belle au secteur associatif, à l'art de rue, au stand up, aux débats, aux conférences et autres animations pour petits et grands.

Pour assurer au mieux son avenir, le festival est toujours à la recherche de coopérateurs. Il est possible d'acheter une part à partir de 100 euros. Jusqu'à présent, quelque 170.000 euros ont été levés et Esperanzah! espère atteindre 300.000 euros.