Le feu vert de l'OMS au vaccin Mpox va permettre d'accélérer sa diffusion

La préqualification de ce sérum par l'OMS permet aux agences spécialisées de l'ONU, comme l'Alliance du vaccin et l'agence pour l'enfance Unicef, mais aussi des gouvernements d'accélérer les commandes.

"Cette première préqualification d'un vaccin contre le mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des épidémies actuelles en Afrique et à l'avenir", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.

Cela "va aider les communautés qui sont en première ligne de la situation d'urgence en Afrique et au-delà", a déclaré la Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l'OMS pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé.

La recrudescence du mpox en Afrique - qui touche notamment la République démocratique du Congo (RDC), le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda - et l'apparition d'un nouveau variant (1b) ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale.

En RDC, pays de loin le plus touché, près de 22.000 cas et 716 décès liés au virus ont été enregistrés depuis janvier, selon les autorités locales.

Jusqu'ici, quelque 200.000 doses de vaccin ont été livrées à la RDC par l'Union européenne, et environ 50.000 par les États-Unis. La RDC compte environ 100 millions d'habitants.