Le film "Reagan" divise aux Etats-Unis en pleine présidentielle

Le film, qui retrace la vie du président républicain des Etats-Unis entre 1981 et 1989, affiche sur le site "Rotten Tomatoes" une semaine après sa sortie une note de 98% d'avis favorables de la part des spectateurs, mais de seulement 21% chez les critiques professionnels.

Public et critiques sont rarement d'accord, mais le biopic "Reagan" les divise particulièrement aux Etats-Unis, en pleine campagne présidentielle et 20 ans après la mort du président adulé par la droite conservatrice américaine.

Car pour beaucoup de ces derniers, "Reagan" est avant tout une hagiographie bancale qui passe à côté des défauts d'un dirigeant controversé. Des milliers de fans accusent eux les critiques de faire preuve d'élitisme en dénigrant un film "inspirant" et "patriotique" en raison de leur penchant supposé à gauche.

"On y met de la politique, et tout d'un coup le film devient extrêmement biaisé", fait lui aussi valoir le réalisateur Sean McNamara. En lisant de nombreuses critiques, il a déclaré à l'AFP s'être "rendu compte" que c'était davantage la figure de Ronald Reagan qui était attaquée que la réalisation du film.

Cette discorde entre public et critiques est même devenue un argument vendeur. Dans un communiqué, le film se targue d'être "le plus grand fossé entre les critiques et les fans dans l'histoire du cinéma hollywoodien".