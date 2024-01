Le gaz importé en Belgique à l'origine de violations des droits humains, selon Greenpeace

L'exploitation du gaz importé en Belgique représente une source de violations des droits humains, selon un rapport publié mercredi par Greenpeace Belgique. L'extraction et le transport du gaz provoquent notamment de graves problèmes de santé, menacent les modes de vie traditionnels et causent des dégâts matériels aux habitations, d'après l'ONG.

Or, des violations des droits humains liées à l'extraction du gaz sont constatées dans les six principaux pays qui alimentent le marché gazier en Belgique: la Norvège, les Etats-Unis, la Russie, le Qatar, le Royaume-Uni, ainsi que les Pays-Bas.

"Le marché européen du gaz souffre d'un grave manque de transparence", explique Mathieu Soete, chargé de campagne pour la transition énergétique chez Greenpeace Belgique. "Cette opacité permet aux fournisseurs et aux gestionnaires gaziers, tel que Fluxys en Belgique, de faire oublier l'origine du gaz aux consommateurs."

Greenpeace cite à cet effet l'exemple de la situation dans l'Arctique norvégien et russe, où le mode de vie traditionnel et les moyens de subsistance des populations autochtones, tels que la pêche et la chasse, sont directement menacés par le développement des exploitations gazières. De graves conséquences liées à l'exploitation du gaz sont également constatées aux Pays-Bas, où des tremblements de terre directement imputables à son extraction menacent des milliers d'habitations. Par ailleurs, aux Etats-Unis, des maladies respiratoires se développent au sein de communautés vivant à proximité d'exploitations de gaz de schiste.

Face à cette situation, Greenpeace exige l'adoption de la directive européenne de "devoir de vigilance", actuellement à l'agenda de la présidence belge du Conseil de l'UE.

"A l'instar des autres combustibles fossiles, et dans la lignée du texte final de la dernière COP, le gaz fossile doit être abandonné. Nous exigeons un agenda de sortie du gaz fossile en Belgique pour 2035", souligne par ailleurs Mathieu Soete.