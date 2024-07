Le groupe Queens of the Stone Age annule son concert au Pukkelpop

Le groupe de rock américain Queens of the Stone Age a annulé vendredi une nouvelle partie de sa tournée européenne, en raison de l'intervention médicale subie par le chanteur Josh Homme, âgé de 51 ans, au début du mois. Les festivals Pukkelpop et Lowlands (Pays-Bas), qui avaient programmé le groupe en tête d'affiche, doivent donc lui trouver un remplaçant.