Le pétrole freiné par un indicateur chinois mais proche de son sommet de l'année

Plus tôt mardi, le baril de WTI a touché un nouveau plus haut depuis novembre, à 86,14 dollars, et le Brent a grimpé lundi jusqu'à 89,22 dollars le baril, son plus haut prix depuis décembre.

L'activité dans les services en Chine a progressé à un rythme moins soutenu en août, à 51,8 points contre 54,1 en juillet, dans un contexte d'essoufflement de la reprise post-Covid chez le premier importateur de pétrole au monde, selon un indice indépendant publié mardi.

La force du dollar pèse aussi sur le brut. Les achats de pétrole, libellés en dollars, sont en effet moins attractifs pour les investisseurs utilisant des devises étrangères, l'appréciation du billet vert diminuant leur pouvoir d'achat.