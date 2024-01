Le prix du gaz en Europe baisse malgré les tensions en mer Rouge

Le prix du gaz en Europe était en baisse lundi malgré la piqûre hivernale et les tensions en mer Rouge. Pour la première fois depuis le mois d'août, le prix du mégawattheure est ainsi passé sous le seuil des 30 euros.

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz a chuté de plus de 7% lundi, pour s'établir à environ 29,8 euros pour un mégawattheure juste après midi. Ce montant reste toutefois deux fois plus élevé qu'avant la crise énergétique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cette baisse intervient malgré les tensions croissantes en mer Rouge, où des pétroliers et des porte-conteneurs ont été la cible d'attaques des rebelles houthis.