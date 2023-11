Le prix du pétrole inférieur à 81 dollars

Les prix du pétrole débutaient la semaine à la baisse, plombés par les inquiétudes concernant la santé de l'économie mondiale. Le baril de Brent de la mer du Nord perdait ainsi 60 cents et était coté à 80,83 dollars lundi matin. Celui de West Texas Intermediate (WTI) reculait, de son côté, de 61 cents et coûtait 76,56 dollars.

Malgré les tensions au Moyen-Orient, les prix du pétrole ont chuté de plus de 10% au cours des trois dernières semaines. Une tendance due à la faiblesse des chiffres conjoncturels de la Chine et des États-Unis - les deux plus gros consommateurs de pétrole au monde.