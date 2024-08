Le rappeur américain Fatman Scoop meurt après s'être écroulé sur scène

Jason Kempin

Le rappeur américain Fatman Scoop est décédé, a annoncé son manager samedi, après que l'artiste de 53 ans s'est écroulé sur scène lors d'un concert la veille.

Connu pour ses morceaux "Be Faithful et "It Takes Scoop", le rappeur se produisait à Hamden, dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis) et a été emmené en urgence à l'hôpital, où les médecins n'ont pas réussi à le réanimer, selon plusieurs médias américains.