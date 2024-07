Le succès des primes Renolution a un prix: elles sont suspendues à partir du 16 août

En raison du nombre de demandes, la Région bruxelloise ne sera plus en mesure de verser les primes à la rénovation et aux investissements dans l'économie d'énergie à partir du 16 août prochain, ont annoncé jeudi les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, et du ministre en charge de la Transition climatique, Alain Maron.