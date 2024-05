Les conseils belge, allemand et néerlandais de l'hydrogène signent un protocole d'accord

Le protocole a pour but d'établir une plateforme pour la collaboration entre l'industrie, les gouvernements, les universités, les instituts de recherche et la société civile pour promouvoir l'innovation et la durabilité dans le secteur de l'hydrogène. Parmi les objectifs du MoU (memorandum of understanding), figurent des publications collaboratives, la promotion de l'adoption élargie de technologies à base d'hydrogène et le soutien de l'intégration de l'hydrogène dans le paysage des énergies renouvelables en s'alignant sur les politiques européennes.

Des activités telles que l'échange d'informations, des réunions et des ateliers communs, la collaboration à des évènements ou encore une communication unifiée et une promotion des résultats s'inscrivent dans la structure de cette coopération.