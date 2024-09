Les explosions anti-Hezbollah possibles crime de guerre, disent des experts

Les explosions de bipeurs et de radios de membres du Hezbollah ces derniers jours au Liban et en Syrie pourraient constituer un crime de guerre, selon des dizaines d'experts onusiens. Jeudi à Genève, ils ont demandé à l'ONU de mener une investigation rapide et indépendante.

Plus 30 personnes ont été tuées et près de 3.300 blessées dans ces attaques. Celles-ci violent les droits humains, affirment ces experts qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

Ils demandent aux parties au conflit de ne plus perpétrer de violations du droit international humanitaire (DIH). Et ils souhaitent que les Etats poursuivent ceux qui ont donné les ordres ou les ont exécutés et qui se trouveraient sur leur territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale doivent oeuvrer face à la situation, disent-ils.