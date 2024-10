Les femmes atteintes d'endométriose souffrent aussi d'un manque d'écoute, selon la MC

Les patientes atteintes d'endométriose, soit une femme sur dix, estime-t-on, doivent souvent parcourir un long chemin pour obtenir un diagnostic et des soins appropriés. Une étude à grande échelle menée par la mutualité chrétienne (MC) montre que la maladie et le parcours semé d'embûches qui y est associé ont un impact non négligeable.