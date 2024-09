Les Maoris de Nouvelle-Zélande désignent une reine

"Il s'agit d'une rupture avec les choix traditionnels de chefs chez les Maoris où l'enfant le plus âgé, généralement un homme, a tendance à succéder", a déclaré à l'AFP Karaitiana Taiuru, conseiller culturel.

Elle a été conduite sur son trône par un groupe d'hommes tatoués et torse nu portant des lances de cérémonie, tandis qu'un chœur de femmes vêtues de noir chantait en son honneur.

La nouvelle reine est la plus jeune enfant et la seule fille du roi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, mort paisiblement vendredi à l'âge de 69 ans, entouré de sa famille, quelques jours après le 18e anniversaire de son couronnement, selon un porte-parole.

"Le monde maori aspire à un leadership plus jeune" dans une période soumise à de nombreux changements, a-t-il souligné.

Portant une couronne de feuilles sur la tête et un collier en os de baleine autour du cou, la nouvelle reine s'est assise à côté du cercueil de son père pendant que des prières et des chants étaient récités, et des rites exécutés.

DJ MILLS

Pour marquer l'anniversaire du couronnement de son père en 2016, elle s'est fait tatouer de manière traditionnelle sur le menton.

Par le passé, elle a étudié la langue maorie et le droit coutumier à l'Université de Waikato (Île du Nord) et a également enseigné le chant et les danses de son peuple aux enfants.