Les Nuits Botaniques passeront au ticket unique à la journée pour l'édition 2025

L'édition 2025 des Nuits Botaniques est programmée du 15 au 25 mai prochains, avec deux jours off les 19 et 20 mai. La grande nouveauté l'an prochain sera le passage au ticket unique donnant accès à toutes les salles du jour (une scène extérieure et deux scènes intérieures ainsi qu'à toutes les commodités habituelles d'un festival : espaces de délassement, de restauration, de merchandising…), a annoncé vendredi l'organisation.

La programmation sera dévoilée progressivement dans les semaines à venir, promettent-ils, mais on connaît d'ores et déjà la tête d'affiche du dimanche 18 mai : les Américains de The Jesus Lizard, avec en première partie, le groupe néerlandais The Ex. La journée sera consacrée au rock indé(pendant) et le public pourra venir écouter Soccer Mommy, Kara Delik ou encore W!zard.

Les préventes des premières annonces débuteront ce vendredi 27 septembre à 10h00.