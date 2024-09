Les Suisses très partagés sur de nouvelles centrales nucléaires

Les Suisses et les Suissesses se montrent très partagés sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, mais toujours plus y voient un intérêt. Selon un sondage du portail en ligne Watson, ils ne sont plus que 51% à s'y opposer, alors qu'en 2017, 58,2% des votants avaient approuvé une sortie de l'énergie nucléaire.