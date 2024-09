Les trains circulent à nouveau entre Chênée et Pepinster

La circulation ferroviaire a pu reprendre plus vite que prévu entre Chênée et Pepinster, indique vendredi à 8H40 le gestionnaire du réseau, Infrabel. A la suite d'un vol de câbles sur ce tronçon, les trains ne pouvaient plus circuler. Infrabel avait dans un premier temps estimé que les voies ne seraient pas utilisables avant midi.