"Les violences sexuelles affaiblissent l'autorité morale de l'Église", estime Luc Sels

"Le choc provoqué par les violences sexuelles et la manière avec laquelle elles ont été discutées et jugées par le passé affaiblissent l'autorité morale avec laquelle l'Église peut s'exprimer dans notre monde occidental", a affirmé Luc Sels. "Pour restaurer une partie de cette confiance, un dialogue honnête, engagé et chaleureux avec les victimes est nécessaire, un dialogue dans lequel les erreurs sont ouvertement reconnues. J'ai été très heureux de votre réponse à l'invitation de notre roi et de notre Premier ministre", a ajouté le Louvaniste à l'adresse du souverain pontife.

Le recteur de la KU Leuven a également critiqué l'approche de l'Église en matière de droits des femmes et des LGBTQ+. "Pourquoi tolérons-nous cette grande différence entre hommes et femmes, dans une Église qui est de facto si souvent soutenue par des femmes ?", a interrogé M. Sels. "L'Église ne gagnerait-elle pas en autorité morale dans nos contrées si elle ne traitait pas avec autant de crispation la question de la diversité des genres et si, comme le fait l'université, elle faisait preuve de plus d'ouverture envers la communauté LGBTQ+ ?"