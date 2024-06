L'espionnage russe en mer du Nord est plus important qu'on ne le pensait

L'espionnage russe de nos pipelines, de nos câbles électriques et de nos câbles de communication en mer du Nord est beaucoup plus important qu'on ne le pensait, écrivent De Tijd et L'Echo jeudi. Des mois de recherches menées par le Tijd et l'organisation néerlandaise Follow The Money font état de 945 actions suspectes effectuées par près de 200 navires russes civils à proximité de ces infrastructures critiques de la mer du Nord.