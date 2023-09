L'essence reste chère

Le baril de Brent de la Mer du Nord a atteint 90,74 dollars, soit 9 cents de plus que vendredi. L'américain WTI se négocie lui à 87,27 dollars, en baisse de 24 cents.

Les prix sont au plus haut depuis novembre et ont progressé de 20% depuis juillet. Un regain a encore été observé avec les récentes annonces de réduction d'exportation et de production de la Russie et de l'Arabie Saoudite.