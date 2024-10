L'industrie musicale américaine enfin rattrapée par le mouvement #MeToo?

Après l'avalanche d'accusations à l'encontre de M. Combs, connu notamment sous le nom de Diddy, des activistes et observateurs du milieu de la musique espèrent que l'heure est venue pour un examen de conscience plus large.

Le puissant rappeur et producteur américain est accusé d'avoir utilisé son empire musical pour violer ou agresser sexuellement plus de cent personnes, recourant à l'alcool et des drogues pour obtenir leur soumission.

Une autre plainte récente vise une différente figure de l'industrie, le roi de la country Garth Brooks, accusé de viol par une ancienne coiffeuse et maquilleuse - des accusations qu'il dément.

Il y a cinq ans, les lourdes révélations concernant la star du R&B R. Kelly, accusé de nombreux crimes sexuels, notamment sur des adolescentes, avaient poussé plusieurs médias à s'interroger sur un changement dans l'industrie.