L'offre de pétrole attendue à son plus haut en 2024, selon l'AIE

L'approvisionnement venu des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+) devrait pour sa part se maintenir par rapport à l'an dernier, à condition que les nouvelles réductions volontaires de production appliquées depuis début janvier soient levées au second trimestre.

L'offre devrait croître de 1,5 million de barils par jour (mb/j) pour atteindre un niveau inédit de 103,5 mb/j, alimenté par une production record aux Etats-Unis, Brésil, Guyana et Canada.

"Sauf perturbations significatives des échanges de pétrole, le marché apparaît raisonnablement bien approvisionné pour 2024, une hausse de la production plus forte qu'attendue dans les pays non OPEP+ devant dépasser avec une marge confortable la croissance de la demande", résume l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole, évoquant cependant les risques de perturbations liées aux tensions au Moyen-Orient.

"Le risque de perturbations de l'offre venue du Moyen-Orient reste élevé, particulièrement pour les échanges transitant par la mer Rouge et, particulièrement, le canal de Suez", souligne l'AIE: en 2023, environ 10% des échanges pétroliers par voie maritime et 8% du gaz naturel liquifié (GNL) sont passés par ce chemin (le voyage par le Cap de Bonne Espérance durant deux semaines de plus).

Dans le même temps, la demande mondiale de pétrole devrait voir sa croissance ralentir fortement en 2024, sous l'effet des difficultés économiques, mais aussi des progrès de l'efficacité énergétique et de l'essor du parc de véhicules électriques dans le monde.