Météo: huit départements en vigilance orange

La Drôme et l'Ardèche ont été placés samedi en vigilance orange aux orages, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin, qui maintient également la Dordogne, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne en vigilance orange pour pluie-inondation.

La situation pluvio-orageuse se maintient sur une grande partie de l'Hexagone samedi après-midi, dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche, note l'organisme, ajoutant qu'une extension de la vigilance orange à d'autres départements reste possible.

Le front pluvio-orageux actif sur le Sud-Ouest se décalera vers l'est dans l'après-midi, avec de fortes intensités pluvieuses et des cumuls de précipitations répartis sur plus de 24 heures devenant problématiques.

Sur les Pyrénées-Atlantiques, les pluies orageuses ont faibli et la vigilance orange a été levée.

En fond de chaîne des Pyrénées, les pluies orageuses vont s'installer avec des cumuls attendus sur l'épisode de 70 à 100 mm avec des pointes à 150 à 250 mm près de la frontière espagnole.