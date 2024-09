Météo: trois départements en vigilance orange

Partager:

GUILLAUME SOUVANT La Drôme et l'Ardèche ont été placés samedi en vigilance orange aux orages, tandis que la Manche a été placée en vigilance orange aux pluie-inondations, a indiqué samedi après-midi Météo-France. Un épisode orageux est en train de se mettre en place sur les Cévennes, selon l'institut météorologique. Dans un premier temps, les intensités restent modérées. A partir de l'après-midi, les précipitations deviendront orageuses et plus marquées mais non exceptionnelles.

A partir de la soirée, ces précipitations orageuses vont devenir plus intenses et gagner la plaine d'Ardèche puis la Drôme. Elles pourront alors être marquées avec des intensités horaires de 20 à 40 mm en général avec localement plus de 60 mm en une heure, une forte activité électrique, voire de la grêle et des rafales de vent. Météo-France note une atténuation sensible de l'activité pluvio-orageuse en seconde partie de nuit. On attend sur tout l'épisode, 50 à 80 mm en plaine (localement plus de 100 mm sont possibles). Sur la cévenne ardéchoise 80 à 120 mm sont attendus, localement jusqu'à 150 mm. Concernant la Manche, une dégradation pluvio-instable abordera le département par le sud ce samedi soir, à partir de 19h00. Associées à cette dégradation, des averses de forte intensité seront à attendre, apportant des cumuls de 20 à 30 mm en l'espace d'une à deux heures.