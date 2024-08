Meurtre d'une soignante en Inde: fans de foot et avocats dans les manifestations

Des milliers de manifestants indiens indignés, dont des supporters de football et des avocats, ont réclamé justice à Calcutta après le viol et le meurtre d'une médecin de leur ville, tandis que les soignants entament leur seconde semaine de grève généralisée.

Dans une exceptionnelle vague d'unité, les supporters du East Bengal FC et du Mohun Bagan ont défilé côte à côte lors d'un rassemblement nocturne qui s'est prolongé jusqu'aux premières heures de la journée de lundi.

"Nous avons oublié nos rivalités pour faire cause commune et demander justice pour la médecin et sa famille", a déclaré Bablu Mukherjee, supporter du Mohun Bagan.

"La cause est plus importante que notre club, et même plus importante que la politique", a-t-il ajouté.

Idrees MOHAMMED

Des centaines d'avocats, des femmes pour la plupart, se sont joints aux manifestations à Calcutta, défilant vêtus de robes noires. "Pas de pitié pour les violeurs", pouvait-on lire sur une de leurs banderoles.