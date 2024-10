Mort de l'ancien webmaster de Charlie Hebdo Simon Fieschi, première victime de l'attentat de 2015

Son corps sans vie a été découvert jeudi, a indiqué samedi à l'AFP le parquet de Paris, précisant qu'une "enquête en recherche des causes de la mort" avait été ouverte et qu'"aucune hypothèse" ne pouvait être privilégiée à ce stade.

"Une autopsie a été ordonnée, dont les conclusions n'ont pas permis de déterminer la cause du décès. Les investigations se poursuivent", a ajouté le parquet.

Selon une source proche du dossier, son corps a été retrouvé dans une chambre d'hôtel à Paris.

"Contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias, il n'y a aucun élément en faveur d'un geste volontaire à ce stade des investigations et les causes de la mort sont encore actuellement ignorées", a souligné de son côté Me Nathalie Senyk, appelant "chacun à être particulièrement vigilant avant le rendu définitif de l'enquête".

Simon Fieschi, arrivé en juillet 2012 à "Charlie" dont il était le webmaster, avait été la première victime des frères Chérif et Saïd Kouachi quand ils étaient entrés dans les locaux de la rédaction, le 7 janvier 2015. Douze personnes ont été assassinées lors de cet attentat, dont huit membres de l'équipe ou collaborateurs du journal.