Mort du cycliste à Paris: "un usage de l'espace public à réguler", selon Nuñez

Il y a "tout un usage de l'espace public à réguler" et "c'est ce que nous faisons", a souligné jeudi le préfet de police Laurent Nuñez après le décès mardi d'un cycliste à Paris écrasé par un automobiliste.

"Il y a un développement des modes de transport sur le vélo, les trottinettes, les motocyclistes, les motos" et donc "un usage qui est de plus en plus partagé de l'espace public à Paris", a-t-il dit sur BFMTV et RMC.