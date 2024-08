Mpox: le premier cas au Pakistan accroit les craintes d'une propagation mondiale

La recrudescence du mpox en République démocratique du Congo (RDC), qui touche aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, a incité l'Organisation mondiale de la santé à déclarer mercredi une urgence de santé publique de portée internationale, l'alarme la plus élevée qu'elle puisse déclencher.

L'OMS met en garde contre toute stigmatisation de voyageurs ou de pays et préconise "d'éviter les restrictions de voyage et les fermetures de frontières" qui sont inopérantes. Et enjoint les pays de "travailler ensemble en partageant les données et en prenant les mesures de santé publiques nécessaires".

La Chine a annoncé vendredi renforcer ses contrôles vis-à-vis des personnes et des biens entrant sur son territoire, pour une durée de six mois.

L'épidémie touche particulièrement la RDC, pays d'environ 100 millions d'habitants. Son ministre de la santé, Samuel-Roger Kamba, a déclaré cette semaine dans une vidéo que le pays avait enregistré près de 16.000 cas "potentiels" et 548 décès cette année.

Il a annoncé la mise en place d'un "plan stratégique national de vaccination" ainsi que d'autres mesures pour lutter contre l'épidémie.

Anciennement appelé variole du singe - appellation abandonnée au profit du plus neutre mpox-, le virus a été découvert en 1958 au Danemark, chez des singes élevés pour la recherche. Il a été enregistré pour la première fois chez l'homme en 1970 dans ce qui est aujourd'hui la RDC.

Le mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais qui se transmet aussi via un contact physique étroit avec une personne infectée par le virus.

FRANCOIS LO PRESTI

La maladie provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées ressemblant à des furoncles.

Le ministère de la santé américain a annoncé mercredi que les Etats-Unis aller donner 50.000 doses de vaccin contre le mpox à la RDC, car la vaccination "sera un élément essentiel de la riposte à l'épidémie".

De son côté, le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, fabricant d'un vaccin ciblant le mpox, s'est dit prêt jeudi à produire jusqu'à 10 millions de doses d'ici 2025. Actuellement, le laboratoire a quelque 500.000 doses en stock.

Par ailleurs, Bavarian Nordic a demandé à l'Agence européenne du médicament l'extension de l'utilisation de son sérum aux adolescents de 12 à 17 ans.

Il existe deux sous-types du virus : le clade 1, plus virulent et plus mortel, endémique dans le bassin du Congo en Afrique centrale, et le clade 2, endémique en Afrique de l'Ouest.

Une épidémie mondiale qui a débuté en 2022, impliquant le clade 2b, a causé quelque 140 décès sur environ 90.000 cas, touchant principalement des hommes homosexuels et bisexuels.

Le clade 1b, plus dangereux et actuellement en circulation, est plus transmissible et notamment par des contacts non sexuels, menaçant les enfants.

burs-smw/mca/sla/dth